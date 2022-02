Deportaciones de venezolanos a Colombia fueron con acuerdo: Casa Blanca / ()

La Casa Blanca informó que sí existe un acuerdo con el gobierno de Colombia para la expulsión de migrantes venezolanos que fueron detenidos por cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos y que previamente habían residido en Colombia. Esto se conoce después de que la canciller Marta Lucía Ramírez anunciara en Caracol Radio que "No hay acuerdo firmado con EE.UU. para recibir venezolanos deportados".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que hay un proceso de repatriación hacia Colombia de venezolanos, "creo que lo que intentamos hacer desde el principio es asegurarnos que los venezolanos que vienen desde un tercer país pudiera volver", dijo la portavoz.

Reiteró que estas expulsiones se harán de manera rutinaria por parte del Servicio de Control de inmigración y aduanas de Estados Unidos y que "por supuesto eso requiere un acuerdo con el gobierno" colombiano.

Psaki confirmó que los traslados se realizan de acuerdo al Título 42, sin embargo, no respondió si hay una fecha límite sobre hasta cuándo será implementado el programa de expulsiones. Informó que el primer envío se realizó el pasado 27 de enero, y que por el momento el acuerdo no tiene fecha de caducidad, "no creo que se haya marcado una fecha limite que indique hasta cuando será implementado" dijo Psaki.

El título 42 es una polémica política implementada durante la administración Trump que permite la expulsión inmediata de migrantes indocumentados bajo la premisa de que suponen una amenaza para la salud pública y hasta el momento la administración de Biden la mantiene vigente.

Los cruces a Estados Unidos en los últimos meses por parte de venezolanos ha sido en cantidades récord, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, fueron detenidos cerca de 25.000 venezolanos en diciembre, un aumento significativo en comparación con los 206 de 2020.