¿Extraña a Carlos Queiroz? Responde Hernán Peláez

Reinaldo Rueda no ha podido tener un buen desempeño con la Selección Colombia. El vallecaucano en 2021 llegó a reemplazar a Carlos Queiroz cuando se habían cumplido 4 fechas de Eliminatoria. Bajo el mando del portugués la Tricolor perdió 0 - 3 con Uruguay en Barranquilla y 6 - 1 con Ecuador en Quito.

A propósito del mal momento de Colombia algunos trajeron de nuevo el tema de Carlos Queiroz ¿Lo extrañan? "No, no es que no nos hayamos dado cuenta que antes éramos más felices con Queiroz, eso tampoco", le dijo Hernán Peláez a 6am Hoy Por Hoy.

El reconocido periodista complementó: "El último técnico que uno sabía o se veía que estaba sintonizado con el grupo era Pékerman. Ese fue el último. Queiroz por su idioma o lo que fuera andaba como en otro lado. Rueda, que habla el mismo que los jugadores, está aislado".

Sobre lo que ocurre en el vestuario y en la cancha opinó Hernán Peláez: "no veo que haya esa comunicación, donde uno incluso vea que haya don de mando. Esa es la otra ¿hay don de mando o hay jugadores que mandan? Hay jugadores seguramente que mandan dentro del vestuario, pero necesitamos que manden es dentro del campo".