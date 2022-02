Violaciones en realidad virtual: El debate que se vive del metaverso

Las nuevas tecnologías y visiones de los grandes magnates de la industria ponen en el radar al famoso concepto de metaverso que cada vez suena más que atractivo para los amantes de la tecnología y las nuevas experiencias. Sin embargo, frente al tema también ha surgido toda una discusión sobre los comportamientos negativos que pueden ocurrir en espacios digitales convirtiendo la experiencia en todo un riesgo para usuarias y usuarios.

Precisamente, Nina Jane Patel (Cofundadora de una compañía de experiencias de VR) compartió a través de su blog oficial una reflexión bastante preocupante sobre los acosos y violaciones virtuales que pueden presentarse en el Metaverso.

Según la publicación, una vez la mujer se conectó al universo digital de Meta, 3 o 4 avatares con voces de hombre la atacaron violando a su avatar. " 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos, mientras trataba de escapar, gritaron: "No pretendas que no me encantó".

Sobre el tema, Jane explica que con la inclusión de tecnologías que estimulan los sentidos, las experiencias pueden ser bastante reales. Si bien es cierto que el objetivo de estas tecnologías es dar un paso más allá en la interacción de humanos con las máquinas, los riesgos que se presentan también pueden causar traumas si no se toman cartas en el asunto.

"La realidad virtual se ha diseñado esencialmente para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales. De alguna manera, mi respuesta fisiológica y psicológica fue como si sucediera en la realidad", agregó en su testimonio.

Finalmente, para dar mayor contexto a su reflexión, la experta no descartó que estas tecnologías cada vez tendrán más aceptación en los humanos y sin duda, "a medida que invitamos a más y más personas a VR, XR, AR, MR (y otras herramientas Web 3.0), debemos ser conscientes del hecho de que están diseñados con 'realidad' como componente clave", puntualizó.

¿Qué es el efecto Proteus y por qué puede afectarnos?

La inclusión de avatares y elementos que permiten de cierto modo vivir experiencias de juego de roles generan también en el usuario nuevas formas de ver la realidad. Precisamente, con la implementación de tecnologías como la realidad aumentada o virtual, los usuarios crean caracterizaciones basadas en sus gustos, pueden jugar con su imagen y hasta generar esos "alter ego" que no existen en la realidad.

El efecto Proteus es la tendencia de las personas a verse afectadas por sus representaciones digitales, como avatares, perfiles de sitios de citas y personajes de redes sociales. "Por lo general, el comportamiento de las personas cambia de acuerdo con sus representantes digitales", explica Jane.

Cabe destacar que para probar esta teoría, se hizo un expermiento en el que se brindó a usuarios algunas personificaciones digitales para ver cómo era su interacción en el mundo digital. En su mayoría el avatar no correspondía a los rasgos naturales de la persona en el mundo real y por supuesto, la altura o si eran agraciados o no, determinó por total su comportamiento.

Como dato curioso, el efecto Proteus está inspirado en el dios griego del mar Proteo, que podía transformarse en cualquier cosa que desease y huía de las preguntas a través de esta estrategia.