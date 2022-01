Occidente quiere hacer creer que mañana habrá guerra: presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, dijo que la situación de pánico creada por la crisis que se vive en la frontera oriental con Rusia está creando un pánico que perjudica la economía nacional y la inversión extranjera.

“¿Hay tanques en las calles? No, pero esa es la impresión que se crea en Reino Unido, Alemania, Francia, Lituania. La impresión es así: que tenemos una guerra, que hay militares en las calles, que hay una movilización, pero no es así, no necesitamos este pánico”, dijo el mandatario.

Zelenski dijo que actualmente no existe una escalada mayor a la que venía ocurriendo desde el 2014 tras la invasión rusa de Crimea.

El presidente ucraniano dijo que ha empezado a hablar con presidentes de distintos estados explicando que lo que necesitan es estabilizar la economía nacional “debido a estas señales de que habrá una guerra mañana. Porque las señales llegan de respetados lideres de Estados que dicen abiertamente, ni siquiera a través de lenguaje diplomático: 'Habrá una guerra mañana'”.