"La idea es estar disponible en dos meses como máximo": Francisco Meza

Independiente Santa Fe hizo oficial en el transcurso de la semana el regreso del defensor central Francisco Meza, campeón con la institución de la Copa Sudamericana en 2015 y quien desde entonces se encontraba jugando en el fútbol mexicano.

Meza, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre cómo se produjo su regreso al equipo 'cardenal' y sí fue preguntado por otros equipos del Colombia.

"Después de algunos años en México, primeramente, terminé contrato y acá ya había hablado con el presidente, ya me había dicho que tenía las puertas abiertas para regresar al club y se dio la oportunidad de volver. Estoy en etapa de trabajos de campo y la idea es estar disponible en dos meses como máximo", comentó.

Por su parte, el central de 30 años destacó que otros equipos estuvieron interesados en contar con sus servicios, pero la lesión que padece fue un problema.

"Algunos equipos estuvieron interesados, pero el tema de mi lesión es un poco complicado porque los equipos necesitan a los jugadores activos para colocarlos rápido y acá se da esta oportunidad, ya que el equipo tiene su base, no necesitan un central con urgencia y eso me ayuda a mí para ponerme bien", dijo.

Aunque Francisco Meza contó que hubo contactos con el Deportivo Cali, ya había dado la palabra en Santa Fe.

Finalmente, se refirió a su estadía en el fútbol mexicano con Pumas y más prolongadamente con Tigres, equipo donde jugó cuatro años.

"Fue una experiencia buena, tuve momentos duros, tuve lesiones, pero cuando estuve activo intenté tener desempeño sobresaliente. Tuve la oportunidad de ganar campeonatos, y me vengo con un sin sabor, porque tener 4 lesiones quita el ritmo que traía, la regularidad, el tener un puesto, el volver a la selección, pero también me ayudó mentalmente. Me siento muy bien, estoy en una buena edad y me queda mucho fútbol para darle a Santa Fe y pensar en cosas buenas", concluyó.