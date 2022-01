Exministra TIC Karen Abudinen ampliará denuncia en contra de congresistas

La exministra Karen Abudinen ampliará denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en contra de Katherine Miranda y León Fredy Muñoz a quienes denunció por delitos de fraude procesal, injuria y calumnia.

“Es realmente insólito que a Karen Abudinen se le pierden $70.000 millones, deja el proyecto de centros digitales trancado y en un limbo jurídico, sobre todo a miles de niños sin internet y ahora le salgo a deber, esto es una denuncia temeraria y es inaceptable en cualquier democracia, no me voy a dejar intimidar a ningún político ni corrupto. Mi deber es hacer control político y cuidar los impuestos de los colombianos y eso es lo que seguiré haciendo, sin miedo seguiremos enfrentando la corrupción y a la exministra nos vemos porque a mí no me va a colocar ninguna mordaza” explicó la representante.

En la denuncia que presentó Abudinen, alegó que los congresistas presuntamente presentaron pruebas ‘inexistentes’ durante el debate de moción de censura que se hizo en agosto de 2021, por el escándalo de la contratación con Centros Poblados, en los que se perdieron más de 70.000 millones que estaban destinados para la instalación de centros digitales en las zonas rurales del país.

Y también por supuestamente utilizar la palabra ‘abudinear’ en sus redes sociales, para referirse “a una clase política que normaliza la corrupción” de manera generalizada y sistemática”.

La diligencia judicial está programada para las 2:30 de la tarde ante el magistrado Héctor Javier Alarcón de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte determinará si los congresistas incurrieron o no en alguna conducta delictiva.