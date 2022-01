Alexander Domínguez habló de su pelea con Falcao en Eliminatorias

Alexander Domínguez es uno de los nuevos jugadores del Deportes Tolima, que buscará volver a levantar el título de la Liga Colombiana que ganó en el torneo 2021-I. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, recordó un partido por el que fue muy mencionado en Colombia.

En el duelo entre Colombia y Ecuador por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 en octubre del 2021, Radamel Falcao celebró un gol como nunca, el mismo que Alexander Domínguez lamentó.

En su celebración, el Tigre no contaba con que el gol fuera posteriormente invalidado, pero lo que quedó en las imágenes fue una discusión entre el delantero y el guardameta ecuatoriano.

Le puede interesar:

"Admiro mucho a Falcao como persona, lo admiro de toda la vida. Que me gritara el gol de esa manera no me gustó, se lo dije, él me entendió", comentó el nuevo portero del Deportes Tolima.

Domínguez en su momento comentó que le dijo a Falcao que sentía vergüenza por la forma en la que le celebró el gol, a lo que el Tigre respondió disculpándose por su euforia.

Sobre su llegada a Deportes Tolima, Domínguez confirmó que desde hace tiempo Gabriel Camargo, máximo dirigente del cuadro 'pijao', estaba tras su pista, pero no fue hasta la salida de Álvaro Montero cuando se cerró la negociación.

"Desde que estaba en Argentina el senador me empezó a llamar, pero como siguió Montero no se dio, ahora que se fue ya hubo un acercamiento más profundo, llegamos a un acuerdo y ahora estoy en Tolima", dijo,

"Me motivó jugar la Libertadores y el proyecto que me planteó Gabriel Camargo y el técnico Hernán Torres. Voy a tratar de ayudarle a Cuesta y a Jefferson, vengo a aportar, incluso a los jugadores de la cantera que entrenan con nosotros", añadió.