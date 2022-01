Willer Ditta: "Quería salir de Junior para el exterior, pero espero volver"

Junior se quedó sin un defensor central y le dijo adiós a Willer Ditta, que firmó por una temporada en Newell's Old Boys de Argentina. El colombiano jugará por primera vez en un club internacional.

Ditta, en diálogo con El VBar de Caracol Radio, se refirió a su salida del Junior y destacó que su ilusión era salir del 'Tiburón' con la meta de llegar al fútbol internacional.

"Mi intención de salir venía de hace tiempo, de buscar una posibilidad fuera del país, gracias a Dios se dio", comentó.

Le puede interesar:

"Tuve la oportunidad de hablar con el profe Juan Cruz Real, él fue claro y dijo que iba a contar conmigo, no me iba a tener a un lado, no sé qué iba a pasar pero no iba a contar al principio con muchos minutos", añadió.

Para Ditta es todo un reto llegar a uno de los clubes importantes de Argentina, pero tiene claro que llega a ganarse un puesto.

"Es un reto muy bonito venir a Argentina sabiendo que es un fútbol dinámico, estoy dispuesto a aprender y a portar, sé que en cualquier lugar donde uno vaya hay que ganarse un puesto y lucharlo, me gustan los retos", comentó.

A su vez, se mostró agradecido por su paso en Junior de Barranquilla y resaltó que espera volver en algún momento a vestirse con la camiseta rojiblanca.

"Junior es un equipo grande y a mí me cambió la vida, Barranquilla me ha dado todo, estoy muy agradecido, siento que salí triunfante. Espero en algún momento regresar al Junior, soy hincha", afirmó.