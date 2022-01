Lo que le costó al Barcelona cada gol y asistencia de Coutinho y Dembélé

Ousmane Dembélé no va renovar con el Barcelona y quedará libre a mitad de año. "Nos parece obvio que no quiere continuar en el equipo, se le ha comunicado que debe salir de forma inmediata. No deseamos jugadores que no están comprometidos y no quieran estar en Barcelona", dijo Mateu Alemany, directivo del Barcelona.

En agosto de 2017 el Barcelona vendió a Neymar al París Saint-Germain por 222 millones de euros en una cifra récord, así se desarmó el tridende conocido como la MSN (Messi, Suárez y Neymar). Para dar un golpe de opinión el Barça debía responder con otro fichaje.

De inmediato se aceleraron las negociaciones con el Borussia Dortmund por Ousmane Dembélé. En los últimos días del mercado se pusieron de acuerdo y el Barcelona desembolsó 140 millones de euros. El francés solo tenía 20 años y en su única temporada en Alemania marcó 10 goles y dio 20 asistencias.

No todo terminó ahí, en enero de 2018 los azulgranas se terminaron de gastar lo de Neymar, y hasta más, y pagaron 135 millones de euros por Philippe Coutinho. En aquel momento tenía 25 años y era gran figura del Liverpool con 201 partidos jugados, 54 goles y 45 asistencias.

Por un lado, Dembélé llegaba tarde a los entrenamientos, se reveló que se la pasaba en casa jugando videojuegos, se trasnochaba y por eso le costaba madrugar. Aparte de todo ha sufrido cerca de 13 lesiones en estos 4 años y medio con más de 700 días de baja.

Coutinho nunca pudo mostrar su mismo nivel ni acoplarse al equipo. En 2019 lo cedieron al Bayern Múnich y allí ganó la Champions League. Regresó al Barça y tampoco pudo por lo que en enero de 2022 lo cedieron al Aston Villa.

Dembélé ha marcado 31 goles y dado 23 asistencias. Teniendo en cuenta lo que pagó el Barça más sus 12 millones de salario al año, cada participación directa en un gol les ha salido por cerca de 3.5 millones de euros. Coutinho anotó 26 goles y dio 13 asistencias, cada participación directa en un gol le ha costado al Barcelona cerca de 4.6 millones de euros sumando lo que pagaron por su fichaje y salario.