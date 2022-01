Barguil pide a Zuluaga reconsiderar decisión de no ir a Equipo por Colombia

Ante la decisión de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático de no sumarse a la coalición Equipo por Colombia, el candidato del Partido Conservador, David Barguil, le envió una carta en la que le pide reconsiderar la decisión de no estar en esa alianza política.



“En lo personal, no quiero ser inferior al momento, y sé que usted tampoco, porque lo conozco. En ese sentido, quiero, nuevamente, y con genuino sentimiento patriótico, pedirle que reconsidere su decisión y nos acompañe sin prevenciones, en esta iniciativa que tiene como objetivo final los más altos intereses de Colombia”, dice la misiva.



Según Barguil, “este llamado no tiene otro propósito que la firme convicción de que el país nos necesita a todos, trabajando juntos, desde los diferentes sectores, en medio de nuestras diferencias, para aportar lo mejor de cada uno en la construcción de una opción que disipe, los enormes riesgos y reconcilie a los colombianos con el optimismo, las oportunidades, y el sentido de futuro”.



El candidato del Partido Conservador, en la carta conocida este miércoles, invita a Óscar Iván Zuluaga a estar en la coalición Equipo por Colombia.

Cabe señalar que el pasado domingo Óscar Iván Zuluaga anunció su decisión de no estar en la coalición Equipo por Colombia, argumentando que algunos integrantes de esa alianza política " han tachado" a él y a su partido "con descalificaciones".



La coalición Equipo por Colombianos está conformada por Federico Gutiérrez, Alejandro Char, David Barguil, Aydee Lizarazo y Enrique Peñalosa.