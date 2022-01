Dilian Francisca Toro anuncia que no será candidata presidencial

La exgobernadora del Valle del Cauca y actual directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro anunció que no será candidata a la Presidencia de la República en las elecciones de mayo de este año. De igual forma aseguró que seguirá impulsado la coalición Equipo por Colombia, de la cual hace parte.



“Por primera vez en mi trayectoria pública el cuidado de mi familia está por encima del agite de una campaña política en cabeza propia, y siento el llamado del corazón y la razón que me dicen que tengo que privilegiarlos en estos momentos. Estoy en un momento de mi vida en el cual valoro más lo colectivo por encima de los intereses personales. Por todo lo anterior, quiero contarles que he tomado la decisión de no ser candidata en la consulta que se realizará el próximo 13 de marzo, esta decisión ya la he socializado con la bancada de mi partido y hemos decido que llevaremos un candidato a la consulta que estaremos anunciando prontamente”, indicó Toro

También indicó que continuará apoyando el Equipo por Colombia, una coalición confirmada por Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Aydee Lizarazo y Enrique Peñalosa.



“En los próximos meses tendré dos objetivos, cuidar la salud de mi familia y trabajar en fortalecer, acompañar, y sacar adelante la coalición del Equipo por Colombia”, añadió.



Cabe señalar que el partido de la U, que lidera Dilian Francisca Toro, entregará oficialmente el aval a la candidatura presidencial de Enrique Peñalosa el próximo jueves 20 de enero.