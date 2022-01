Yeison Jiménez no le quitó la mirada a Jennifer López de "Yo me llamo"

Este viernes en "Yo me llamo" 2022, el artista de música popular y jurado del reality show Yeison Jiménez quedó emocionado con la presentación de la concursante que imita a Jennifer López que cantó "On the floor".

La concursante desde el principio de su interpretación impactó con su presencia en el escenario, tanto que generó las sonrisas de los jurados Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez.

Le puede interesar:

La presentación fue muy bien calificada por la diva de la televisión Amparo Grisales, y afirmó que la participante no se cansó al bailar y que controló la respiración.

El que más se extendió en sus apreciaciones fue Yeison Jiménez, quien dijo:

"Siempre me ha parecido una participante que está entregada, dándolo todo, dispuesta, en actitud, que si la ponen a correr, corre; que si le toca brincar, brinca (...). No desafina brincando, saltando, corriendo, eso es lo que más me sorprende".

Y añadió contento: "Si Amparo tiene su Maluma, yo tengo mi JLo".

ESTE FUE EL VIDEO DE LA PRESENTACIÓN DE 'JENNIFER LÓPEZ' EN "YO ME LLAMO" 2022: