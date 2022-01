6 mitos más comunes de la vitamina C en el cuidado de la piel

Estos son los 6 mitos más populares que rodean a este poderoso antioxidante:

1. Solo puede usarse de noche: esto es falso, ya que una rutina ideal en vitamina C implica aplicarla por la mañana y la noche, pero de hacerlo solo una vez al día es preferible que sea por la mañana. A su vez, la aplicación de vitamina C por la noche actúa como un aclarante natural y estimula la síntesis del colágeno, mientras que su aplicación por la mañana combate la producción de radicales libres producida por la radiación ultravioleta y la contaminación ambiental.

2. Irrita la piel. Según los especialistas, este mito es falso ya que la aseveración se basa en lo que ocurre cuando se oxida, pero si esto ocurre es porque el producto cosmético no tiene una fórmula estable. Bajo este argumento suelen afirmar que la vitamina C no deberían usarla personas con rosácea, pero se trata de un mito a medias ya que si el producto tiene altas concentraciones puede llegar a irritar la piel, pero como estimula la síntesis de colágeno en los capilares alterados por la rosácea en realidad lo que pasa es que refuerza las venas mejorando la capacidad de la piel para no ponerse colorada.

3. No se puede usar con retinol. Solo en sus inicios ambos compuestos no eran combinables porque su fórmula pura tenían una función similar de exfoliación del tejido, pero que esto ya no ocurre debido a las formas estables con las que se combinan.

4. No se debe aplicar con alfahidroxiácidos (AHA) y betahidroxiácidos (BHAs). Según Demarchi, esto es falso y quien afirma esto lo hace aludiendo a que la vitamina C exfolia, pero las formas estables actuales no exfolian. No hay problema en combinarla con alfa o betahidroxiácidos, incluso puede que la vitamina C los apoye ayudando a mejorar la hidratación, síntesis de colágeno e hiperpigmentación.

5. Mancha la piel: Cuando se trabaja con vitaminas C muy poco estables (ácido ascórbico puro), éstas podrían producir sensibilidad cutánea y al exponer la piel al sol, producir hiperpigmentación. Pero esto no ocurre con las formas estables de vitamina C que se utilizan con frecuencia. Siempre lo que mancha es el sol, no los productos, por eso es tan importante aplicar protector solar a diario aunque no salgamos de casa.

6. No se puede usar en embarazadas. Este mito se desmonta a sí mismo al notar que al comienzo del embarazo a las mujeres se les receta multivitamínicos con vitamina C. El principal uso en estos casos es el de prevenir la pigmentación en la piel que aparecen a consecuencias de los cambios hormonales.

Vea la nota original en aquí Sputnik