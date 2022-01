A hombre se le encogió el miembro 4 centímetros, tras superar la COVID-19

Los científicos en todo el mundo aún están estudiando las secuelas largo plazo que esta generado esta nieva pandemia del coronavirus y sus diferentes cepas. Esta semana se conoció el caso de un hombre estadounidense que afirmó haber perdido 4 centímetros de su miembro como consecuencia de la COVID-19.

El hombre, que prefiere quedarse en el anonimato, contó en un podcast llamado How to Do It los detalles de este curioso caso tras padecer el coronavirus.

"Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media (cuatro centímetros) y estoy por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos piensan que puede ser permanente", afirmó el hombre en el podcast.

Y añadió preocupado: "Realmente no debería importar, pero ha tenido un profundo impacto en mi autoestima y mis habilidades en la cama".

Al parecer, la angustia del hombre no estaría infundada, pues un estudio sobre los síntomas del coronavirus de la University College London ha afirmado que el 5% de los hombres sufrieron una perdida del tamaño de su pene, y el 15% de los que fueron objeto del experimento han tenido una pérdida de la erección de su miembro.