La súplica de Celis al Tolima: "Es duro tomar pastas todos los días"

"Han sido días muy difíciles desde que tomé la decisión de no estar más, de hacerme a un lado, porque no me sentía en la capacidad mental de ayudar, de colaborar", le dijo Guillermo Celis a El Vbar. El jugador llegó al Tolima a mediados de 2020 y apenas ha disputado 758 minutos.

En los últimos días se supo que el jugador se ausentó de los entrenamientos a final del año pasado por razones psicológicas. "Ha sido muy difícil tener que estar tomando pastas todos los días y estar sintiendo cosas extrañas en tu cuerpo, esa ansiedad, ganas de salir corriendo. Porque es eso, desesperación, pasan los días y no le ves solución a las cosas", contó el sincelejano.

Celis inició su carrera en el Barranquilla, pasó por Junior, Benfica, Vitória Guimarães y Colón: "yo le he dedicado toda mi vida al fútbol y es triste que que algo que amas y con lo que has sacado adelante a tu familia te llegue a afectar de tal manera. Yo me sentía pleno desde el inicio de la pretemporada, las veces que me tocó jugar creo que lo demostré, pero no me sentía importante para el equipo y tampoco me lo hacían sentir".

Le puede interesar

Guillermo Celis ha buscado soluciones y no se las dan: "No me he portado mal, no he querido llegar a la parte jurídica para solucionar este tema. He tratado de hacer todo esto por la vía del diálogo y no ha sido posible. Simplemente te dan la misma respuesta: 'es esto o nada más'".

El mediocampista ha propuesto algunas cosas y según él no lo escuchan: "No hay una posibilidad de poder ir a préstamo, de rescindir el contrato y cobrar hasta el día que entrené, yo no estoy pidiendo que me paguen el año y medio que me queda de contrato. Simplemente estoy diciendo: 'venga, por favor, lo necesito. No puedo estar más. Esta es mi vida, yo tengo familia".