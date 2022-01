'Juanfer' lo confirmó: "Desde el comienzo mi intención fue volver a River"

Juan Fernando Quintero confirmó lo que será su futuro deportivo luego de su paso por el Shenzhen de China. El volante se marchó en 2020 de River Plate y jugó una temporada en el fútbol asiático. Terminó con 21 partidos jugados, 7 asistencias y un gol.

"Que la gente sepa, en las próximas horas cerraremos todo lo que es con River Plate, es el club de mi preferencia. Desde el principio mi intención fue volver a River", dijo 'Juanfer' en territorio estadounidense. La Selección Colombia jugará ante Honduras en Fort Lauderdale.

Desde hace varias semanas ya se especulaba con el regreso de Quintero a Argentina, a pesar de tener otras ofertas. Incluso Jorge Carrascal apareció en la pretemporada sin la número '10' y se especula con que el antioqueño llegue a usar ese dorsal.

Quintero también se refirió a su paso por China: "cuando venís de jugar cada 3 días en China los tiempos de recuperación son cortos. La Liga de China es difícil, no crean que es fácil. En mi caso crecí mucho en China. Le diría a la gente que no es una mala decisión".

Además, aseguró que no aceptó la propuesta de River solo para volver a la Selección Colombi: "sabemos lo complejo de la pandemia, no solo en China. Yo tuve una situación particular, a la hora de tomar una decisión pensé en lo mejor para mí. Nunca fue basado en utilizar un club para venir a la selección".