Yeferson Cossio responde a qué se dedica realmente y cuánto gana al mes

El influencer y empresario Yeferson Cossio es conocido en redes sociales por generar polémica, hacer retos virales y dejar ver la alta calidad de vida que maneja con exóticos autos y lujos que se da.

Asimismo, suele ser reconocido por los buenos actos que tiene con animales en condición de calle que recoge y lleva a vivir a su casa, o incluso buenos gestos con personas que encuentra en la calle, etc.

No obstante, una de las principales dudas que asalta a la gente es de dónde saca tanto dinero este exótico influencer y además de subir contenido en redes sociales, a qué se dedica en realidad.

Pues bien, Cossio se hartó de que le hicieran la misma pregunta en las dinámicas de Instagram y respondió a la inquietud de sus seguidores.

"No voy a seguir ignorando el tema. Uno trata de no hablar de eso, porque son cosas de las que uno prefiere no hablar. Cuánto gano yo no es un secreto. Tengo un call center al cual todos ustedes tienen acceso, les dicen lo que cobro por pauta e historia en redes" dijo.

"Sin darle más vueltas al asunto, mi promedio mensual es de 750.000 dólares, pero hay muchísimos meses donde uno hace dinámica extra y uno gana más de un millón de dólares por mes (aproximadamente 4.000 millones de pesos). De mis otros negocios no pienso hablar" manifestó Cossio.

En la misma dinámica de preguntas, Cossio aseguró que ya no es colombiano, es decir no es residente tributario del país, pero seguirá viviendo en Colombia.