No tomar Red Bull: El consejo de un hijo de Diomedes tras problema de salud

El cantante Diomedes Dionisio Díaz, hijo del ídolo del vallenato, sufrió un percance de salud luego de dar un concierto en Necoclí, Antioquia, donde fue internado de urgencia en el hospital San Sebastián de Urabá.

Según reportes, el artista ingresó con cuadro de descompensación, presión alta y ritmo cardiaco acelerado, lo que hizo que tuvieran que estabilizarlo de emergencia.

El cantante publicó un video en su cuenta de Instagram donde aclaró lo sucedido, dando a conocer que tuvo una noche de domingo bastante cargada, ya que viajó de Valledupar a Necoclí por 12 horas en carretera y se subió a la tarima apenas llegado al municipio antioqueño a las dos de la madrugada. A las 4 a.m. se bajó y ahí fue donde sufrió la descompensación.

"El calor y la emoción que siente uno como artista no se mide... Sentí que se me movió el mundo, pero en el momento no era nada grave. Cuando me subí al bus comencé a sudar demasiado y el corazón se me aceleró", contó el cantante.

Del mismo modo, Díaz agradeció al personal de salud que lo atendió, contando que se asustaron más que él al momento de atenderlo debido al ritmo cardiaco rápido con el que llegó.

Finalmente, en la descripción del video publicado, escribió: "Mi gente gracias por preocuparse, ya estamos mejor. Gracias a todos. No tomar Red Bull y comer a tiempo es mi consejo".