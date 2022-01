Esposa de Andrés Salcedo contó cómo vivió sus últimos días el periodista

Andrés Salcedo pasó sus últimos años en Puerto Colombia, municipio atlanticense disfrutando del paisaje, escribiendo y por supuesto viendo fútbol. Dilma Ortega, esposa del periodista, habló con 6am y contó lo que ocurrió en la madrugada del viernes con el mítico narrador.

"Anteayer no le sabía a nada los alimentos, eso parecía que fuera COVID, pero ayer ya amaneció mejor, no tenía hambre. En la noche nos pusimos a ver televisión los dos y nos acostamos. A la 1:30 am él se levantó, fue al baño, después yo fui y no vi nada. Regresó, se acostó y ahí quedó, enseguida le dio un infarto"

Andrés Salcedo vivió en Alemania por cerca de 20 años y narró la Bundesliga para Sudamérica por lo que es reconocido en varios países. Aparte de su trabajo en radio, fue presentador de televisión, escritor y hasta compuso canciones.

Le puede interesar

"Él estaba entregado a hacer una novela, ya la había terminado. Pero estaba en la etapa de revisar, de cambiar aquí, de quitar allá, de cambiar este nombre, estaba en esta etapa y ahí quedó la cuestión", reveló la esposa del periodista.

Dilma Ortega dijo que se iba a asesorar con un profesor para revisar este último escrito y publicarlo. "Para él era importantísimo el deporte, mirar el fútbol. Hace unos años lo contrataron para relatar el fútbol, hacer presencia en el estadio y escribir el juego", finalizó diciendo.