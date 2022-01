De la moda, a la basura: ¿Qué hacer con la ropa que ya no usamos?

La moda durante décadas se ha convertido en un lenguaje universal que no solo expresa la personalidad, sino que además se modifica siendo parte activa de causas sociales que buscan visibilizarse. Precisamente, el consumismo ha llevado a que las 4 temporadas habituales de lanzamiento quedaran atrás y surgiera el concepto 'fast fashion' que básicamente responde a la comercialización desmedida de ropa.

Para hablar de la magnitud de esta problemática, hay que tener en cuenta que la industria de la moda es la segunda que más contamina en el mundo. De hecho, para hacernos una idea, para fabricar un jean es necesario 7.500 litros de agua, más o menos lo que consume una persona en dos a tres años de su vida.

A lo anterior, se suma que con la producción desmedida de ropa también llega un concepto denominado 'trash fashion' o 'ropa basura'. Este término hace referencia a toda la ropa que queda en contenedores, nueva, con fallas por la baja calidad de producción o que nunca se vende.

¿Cómo está la región?

Pensar en el desierto de Atacama (ubicado en Chile), trae a nuestra cabeza los áridos paísajes naturales que para muchos se convierten en un destino infaltable cuando se viaja por suramérica. Sin embargo, para los grandes productores este lugar es todo un botadero de desechos textiles. Allí, se estima que por lo menos existen 100.000 toneladas de prendas, en muchos casos hasta nuevas.

El desierto se convirtió en este botadero porque queda ubicado cerca a la ciudad porturaria Iquique, allí no se pagan impuestos y por ende, la llegada de contenedores con mercancía es habitual.

Al ser ropa que no paga impuestos, una vez se selecciona para su venta, las prendas que quedan no pueden botarse legalmente porque por ley está reglamentado que no se reciben prendas en los basureros ya que, evitan que los suelos se hidraten y el daño generado aumenta.



¿Cómo está Colombia en este tema?

Si bien es ciero que Colombia cuenta con una gran producción textil, con el auge de iniciativas responsables, emprendedores y marcas han realizado compromisos para la creación de segundas oportunidades a la prendas o la producción responsable de ropa.

De hecho, según Investincolombia, el país se ha posicionado como el primer exportador de confecciones en tejido plano en Suramérica en productos como sostenes, jeans, fajas y ropa de control. Cabe destacar que, el Sistema Moda representa el 8,5 % del PIB industrial del país y es vital para el buen funcionamiento de la economía nacional.

Y según la Cámara de Comercio de Bogotá, tras la caída de ventas con la pandemia, la recuperación del sector ha sido más rápida de lo presupuestado, con una mejora incluso del gasto en el bolsillo de los colombianos. Sin embargo, también se estima que el Sistema Moda en Colombia, tardará al menos 2 años en volver a las cifras de 2019, según proyecciones iniciales de Raddar e Inexmoda.

¿Qué hacer como compradores?

En diálogo con Caracol Radio, Laura Rojas (líder de proyectos en industrias responsables) afirmó que el panorama en Colombia es alentador si se tiene en cuenta que ya se han quedado atrás muchos de los mitos que rodeaban la ropa de segunda. "Cada vez vamos combatiendo un poco más esos mitos, hay un montón de emprendimientos en Bogotá, Medellín y Bucaramanga donde uno puede encontrar tesoros. Ahí podemos hablar de ropa de los años 20 o 30, cuando la ropa era mejor confeccionada".

Como comprador, Rojas explica que reparar es una alternativa bastante viable, cuando hablamos de reducir el consumo desdemido. "Si se te mancha con cloro puedes buscar un tutorial y darle un nuevo toque a la ropa. No siempre es necesaria botarla. También puedes llevarla a un sastre y modificarla por completo para generar nuevas prendas. Al final, se trata de un proceso de revolución", manifestó.

¿Cómo cambiar hábitos de consumo?



Seguramente cuando usted ha ido a comprar ropa se ha enfrentado a pensar en determinadas prendas para una sola ocasión y eso de entrada ya supone no tener un pensamiento sostenible, porque con el paso de los días esa prenda no será útil para otros eventos. "Uno puede acceder a ciertas prendas que se pueden combinar con otras prendas para generar utilidad y alargar vida a las mismas", agregó Rojas.

Si por ejemplo, definitivamente usted quiere acceder a nuevas prendas, podría iniciar buscando su estilo en tiendas de segunda o en marcas que trabajan con producción reducida o en proyectos sotenibles como con excombatientes, madres cabeza de hogar, etc, por nombrar algunos.

Por otro lado, hoy en día existen plataformas dedicadas a intercambio de prendas de segunda para renovar la ropa y alargar la vida de estas. También existen cientos de marcas en instagram que se han dado a conocer y que una vez el algoritmo reconoce que usted está buscando estas industrias, le muestra más marcas para que pueda ampliar su panorama.

Finalmente, si quiere cambiar el chip y quiere explorar un poco más, puede acercarse a establecimientos dedicados netamente al intercambio de ropa, compra de segunda o simplemente ir y conocer, quizá ese jean que tanto deseó pero que costaba 500.000 pesos puede aparecer por un valor mucho más bajo.