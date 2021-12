¿Alex Mejía se va porque Santa Fe no puede pagarle? Eduardo Méndez aclara

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló en El VBar de Caracol Radio sobre la realidad del equipo y la llegada de jugadores para mejorar la presentación en la siguiente temporada.

"Estamos en conversaciones para traer dos o tres jugadores más, no alcanzamos a darle ese regalo a los hinchas. Estamos cerrando unos patrocinios, de acuerdo a eso vamos a saber qué podemos traer", comentó.

Méndez se refirió a la salida de Alexander Mejía, uno de los jugadores más destacados del semestre en Santa Fe, y aseguró que su salida no se debe, como se han escuchado rumores, a que el 'León' no tiene cómo pagarle.

"No sé de dónde sacan tanto cuento, a él le habló alguien de Nacional, me dijo que tenía una oferta, que si tenía una posibilidad de darle la salida. Consulté con el DT, él me dio el visto bueno y por eso se facilitó la opción de ir hacia allá. No es por falta de recursos", explicó.

Entre tanto, por ahora no se conoce nada sobre los fichajes sonados de Fabián Sambueza y Fabián Viáfara: "Estamos en conversaciones con algunos jugadores, representantes y equipos, no puedo decir nombres", dijo.

Santa Fe estrenará director técnico en la siguiente temporada y para Eduardo Méndez el nuevo DT da muestras de una visión de juego diferente.

"Cardetti es muy trabajador, dedicado 100% al grupo, los que están en las prácticas les ha gustado, tiene una mentalidad ofensiva".