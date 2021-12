Andrés Ricaurte aclara rumores sobre posible llegada al Junior

Andrés Ricaurte no es ajeno a su deseo por volverse a vestir de 'Poderoso', no obstante, su regreso por ahora no es un hecho y para el volante sigue siendo un misterio su futuro. En medio de los rumores, ahora se suma la posibilidad de que llegue al Junior de Barranquilla.

El colombiano terminó su vínculo con FC Dallas de la MLS y aunque le pertenece a Independiente Medellín, aún no se llega a un acuerdo y se espera tener nuevas noticias en los próximos días.

"Está todo encaminado para que juegue en el DIM, estamos esperando alinear unos detalles y que sea todo concreto", dijo en los micrófonos de El Vbar de Caracol Radio.

Sin embargo, no se cierra a la posibilidad de que lleguen otras ofertas, sobre todo si son del exterior: "Yo le pertenezco al club, tengo contrato vigente con ellos, estando en el DIM soy muy feliz, pero como cualquier jugador estoy abierto a un periodo de transferencias en el que en cualquier momento puede llegar una oferta".

Y los rumores han apuntado últimamente a un posible fichaje con el Junior de Barranquilla, pero Ricaurte fue claro: "Todo han sido rumores de redes sociales".