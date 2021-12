Torres, inconforme con el árbitro: “Con este señor siempre perdemos finales”

Hernán Torres, director técnico del Deportes Tolima, se mostró inconforme con la actuación del árbitro Alexander Ospina, especialmente por el penalti que sancionó para el 1-2 definitivo a favor del Deportivo Cali en la final del fútbol colombiano.

"Hicimos un buen primer tiempo, en el segundo tiempo pusieron muchos hombres en nuestra zona y así consiguieron el gol. Ya el penalti me deja muchas dudas, porque le pega primero en el pecho y luego en la mano a mi jugador, no sé, lastimosamente con este señor siempre que nos pita una final perdemos", comentó Torres en rueda de prensa.

"Seguimos trabajando, seguimos luchando, nos vamos tranquilos con la conciencia de que lo hicimos todo, metimos", añadió sobre la actuación de su equipo.

El estratega tolimense no ocultó su tristeza por la derrota: "Tuvimos un año muy bueno pero nos faltaron los cincuenta centavos para el peso, pudimos quedar campeones en el último partido del semestre".

"Perdimos y perdimos lo que queríamos más, el título anhelado, el sueño, la estrella anhelada, esto es fútbol, pero sí que hay un dolor inmenso en el corazón, yo como tolimense me voy muy triste de ver el estadio lleno y no darle esa alegría a la gente para que se fuera muy feliz, eso me tiene golpeado el alma", añadió al respecto.

Junto a Torres estuvo en la rueda de prensa Daniel Cataño, quien agradeció a los hinchas por acompañarlos masivamente. "Agradecerles por el marco que se vivió, fue muy bonito. Quedamos en deuda porque queríamos regalarles la estrella, mi familia que vino y me acompañó hasta la ciudad, pero como el profe lo dijo, esto es fútbol, a veces estamos expuestos en este deporte. Ahora solo queda descansar y seguir trabajando".

Y añadió: "Agradecerle a este grupo en cabeza de don Gabriel. No nos llevamos el título pero nos vamos orgullosos a casa".