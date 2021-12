Como jugador y técnico: Así ganó Dudamel sus dos títulos con Cali

Deportivo Cali logró la tan anhelada décima estrella en su historia tras vencer a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, en un duelo donde tuvo que remontar para levantar un trofeo más que especial para Rafael Dudamel.

Para el entrenador venezolano es un trofeo especial en todos los sentidos de la palabra. No solo por ser su segundo título con el Cali, sino porque este campeonato se convirtió en su primera gran consagración como director técnico.

El primer título

Rafael Dudamel se vistió por primera vez con los colores del Deportivo Cali en 1998, luego de haber pasado por Atlético Huila e Independiente Santa Fe en Colombia y tener un breve recorrido por la liga venezolana y el fútbol argentino.

Le puede interesar:

A su llegada al Deportivo Cali, el portero venezolano consiguió levantar su primer título en Colombia con la Liga tras vencer a Once Caldas en la final. Además, logró ser figura en la desaparecida Copa Merconorte, donde con los 'azucareros' llegó a la final, que infortunadamente perdió ante Atlético Nacional.

El título en el campeonato colombiano hizo que Dudamel disputara la Copa Libertadores del 99, donde el cuadro verdiblanco consiguió llegar a la final. Aunque Cali cayó derrotado en penales ante Palmeiras, para el exguardameta fue histórico, pues se convirtió en el primer futbolista venezolano en llegar a la final del máximo certamen de clubes en el continente.

El segundo trofeo

Tuvieron que pasar 20 años para que Rafael Dudamel volviera a gritar campeón con el club que consiguió su primer título en Colombia. En septiembre de 2021 llegó el venezolano para apagar el irregular momento que pasaba Deportivo Cali.

Dudamel tomó al equipo en la jornada 9 de la Liga, cuando el Cali estaba ubicado en la casilla 13 de la tabla. El venezolano no tuvo un buen debut, pues inició perdiendo ante América en la fecha 9. No fue hasta la jornada 16 cuando el cuadro 'azucarero' se metió a los ocho y desde entonces no permitió que le quitaran el cupo en los cuadrangulares.

En el Grupo A, Deportivo Cali se clasificó a la gran final con dos fechas de anticipación, mostrando el gran momento en el que se encontraba y dejando claro que aunque no entró como el gran favorito, iba a pelear por levantar la copa, y así fue.

En la gran final ante un difícil Deportes Tolima, Cali empató en la ida en su casa 1-1 y todo se iba a definir en Ibagué.

El equipo de Hernán Torres empezó haciendo la tarea y al minuto 14 se puso adelante en el marcador con gol de Julián Quiñones, pero la ilusión de levantar la décima estrella no se apagaba. No fue hasta el 59' cuando el Deportivo Cali pudo gritar el gol del empate, gracias a Jhon Vásquez que remató en el arco de William Cuesta.

Harold Preciado, al minuto 75, se consagró, marcó el segundo tanto verdiblanco de la noche y logró lo que se veía difícil: Deportivo Cali campeón de la Liga después de seis años.

Rafael Dudamel consiguió así su segundo trofeo con el Deportivo Cali, uno como jugador y otro más como director técnico, este segundo tal vez con un toque especial: su primer trofeo como DT.