'The Witcher' 3: Cuándo sería estrenada en Netflix

Apenas semanas de estrenada la segunda temporada de la popular serie 'The Witcher', los fanáticos ya se comienzan a preguntar por detalles y fecha de estreno de una tercera entrega.

Netflix confirmó una tercera temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill el pasado mes de septiembre en la Witcher-Con. Normalmente, las series originales de la plataforma tardan aproximadamente un año en hacer una nueva entrega, pero debido a las alteraciones que ha tenido el calendario de la producción, no se sabe a ciencia cierta una fecha exacta.

No obstante, aunque no es un dato oficial, se espera que The Witcher 3 llegue a la plataforma de streaming a finales del 2022 o inicios del 2023, por lo que todavía hay un buen tiempo por esperar cómo se sigue desarrollando el entramado de Geralt y Yennefer.

Lo que sí se sabe es que los escritores ya se encuentran plasmando sobre papel los guiones de la serie de ficción basada en la saga de Andrzej Sapkowski.

"Lo que es interesante, sin embargo, es que terminamos los guiones, y solo entonces comenzamos a hablar con los actores y directores, y nos metemos en las limitaciones de producción de convertir estos ocho episodios en un viaje completo", comentó Lauren Schmidt Hissric en una entrevista para Digital Spy, en noviembre de 2021.

La primera entrega de 'The Witcher' se estrenó el 20 de diciembre de 2019, mientras que la segunda el 17 de diciembre de 2021, por lo tanto, en el mejor de los casos, la nueva tanda de capítulos podría estar disponible en diciembre del 2022.