Las palabras de Fernando Uribe despidiéndose de Millonarios

"Hoy nuestros caminos se separan, pero siempre habrá un corazón que latirá junto al de todos Uds deseando lo mejor para la institución", fue una de las frases de Fernando Uribe en redes sociales para despedirse de Millonarios y sus hinchas. Desde hace varias semanas se sabía que el delantero estaba en los planes del Junior.

Este año el pereirano anotó 23 goles con el equipo dirigido por Alberto Gamero y si se tienen en cuenta los dos campeonatos de 2021 fue el máximo anotador de la Liga Colombiana. Uribe ya había tenido un paso por Millonarios entre 2014 y 2015.

"Hoy quiero dar gracias a una institución donde he sido feliz, a mis compañeros por haberme recibido con los brazos abiertos haciéndome parte de un grupo maravilloso, por aceptarme y aguantarme muchas veces", también expresó el ex Once Caldas.

Fernando Uribe llegó el lunes a Barranquilla a presentar los exámenes médicos para unirse al club 'tiburón'. Juan Cruz Real es el nuevo entrenador y la familia Char están haciendo una gran inversión en refuerzos. En 2022 no disputarán la Copa Libertadores, pero sí la Sudamericana.

"Gracias al cuerpo técnico por darme confianza desde un inicio y permitir acompañar un grupo con muchísimo talento que tarde o temprano dará frutos con resultados como la hinchada espera. A ese mar azul Gracias por recibirme nuevamente, todo mi cariño, mi admiración y respeto siempre, Uds son increíbles, sepan que cada vez que entre a la cancha, intenté representarlos con el mismo orgullo que uds sienten por el equipo".

Me quedan muchas alegrías de este segundo ciclo donde cada día entregué absolutamente todo para aportar mi granito de arena. Me llevo todas esas emociones lindas que sentí vistiendo esa camiseta azul que tanto respeto y que tanto cariño le tengo. — fernando uribe h (@FUribe20) December 21, 2021