"Lo de Costas al Junior fue una maniobra tóxica", representante del DT

Gustavo Costas tuvo un paso exitoso por el fútbol colombiano al ganar cinco títulos con Santa Fe. El Finalización 2014 y 2016, las Superligas de 2015 y 2017 y la Suruga Bank 2016. Ahí continuó su carrera en Arabia Saudita con Al-Fayha y en Paraguay con Guaraní.

Tras la salida de Arturo Reyes del Junior en días pasados, desde Argentina llegó una información por parte del periodista César Luis Merlo. "Gustavo Costas llegó a un acuerdo de palabra con Junior de Barranquilla. Los abogados de las partes ya cruzan contratos y, de no mediar inconvenientes, será anunciado en las próximas horas".

Fernando Alonso ha sido el representante de Gustavo Costas en toda su carrera. En charla con Caracol Deportes aseguró que nunca hubo interés del Junior y todo fue orquestado por un representante para ayudar a otro entrenador.

Caracol Deportes: Desde Argentina llegó información de que Gustavo Costas tenía un acuerdo de palabra con el Junior de Barranquilla ¿Qué tan cierto fue eso?

Fernando Alonso: "Eso nunca existió, eso fue una maniobra tóxica de un representante, experiodista de 'La Nación', socio de un experiodista del Diaro Olé, sacaron todo eso para ver si podían meter a su representado y tampoco lo pudieron meter. Jamás hubiese salido al aire si el profe Costas hubiese tenido un acuerdo con un club. Jamás lo hizo y quien conoce al profe sabe bien del perfil de él".

CD: ¿Quién estaría interesado en dar esa falsa información?

FA: "Salió una supuesta imagen del Diario Olé, algo armado, no creo que el Diario Olé se preste para esa mentira, pero fue bien armado. El profe nunca dio una nota al Diario Olé. Yo sé que viene de esos personajes, después los nombres averígüenlos ustedes. Sí bien todo me indica que viene de ahí tampoco tengo la prueba en la mano".

CD: ¿Nunca existió algún tipo de acercamiento del profesor Costas con el Junior de Barranquilla?

FA: "Fue enviado el currículum del profesor Costas al manager, Héctor Fabio Báez, me ha contestado, pero nunca hemos negociado, ni me ha confirmado un interés. Sí me llamó el empresario Ricardo Pachón para decirle que lo había llamado el señor Fuad Char, que quería al profesor Costas y que quería saber si yo era el representante, pero eso no me consta que haya sido así".

CR: También se dijo que hubo una negociación que nos prosperó por el tema económico

FA: "Eso fue de los medios, eso fue prensa y redes, Junior nunca mostró ningún interés por contratar al profesor Costas, que es totalmente respetable porque puede gustar o no el estilo de juego, la forma, no quiero que quede que Junior hizo mal en no mostrar interés. Que quede claro que Junior nunca mostró interés y va a quedar que el profesor Costas no va porque es caro o que el problema del cuerpo técnico, nada que ver. Donde firme el profesor se van a dar cuenta que no es caro. No hubo interés, no fue que se pidió una cifra y que no se alcanzó esa cifra, no, nunca hubo interés.

Le puede interesar

CR: Desde la salida de Costas de Colombia en 2017 ¿ha existido alguna probabilidad concreta de regresar al fútbol colombiano?

FA: "No ha habido interés, no ha habido una oferta o un llamado, sino una intención. No ha habido de Santa Fe, sí por ahí de Águilas de Rionegro, el señor Fernando (Salazar) siempre lo tiene a consideración. No ha sido por lo económica, va a quedar que el profesor Costas es caro. Revisen en Santa Fe si ha sido caro o ha sido el técnico más barato que ha pasado en la historia de Santa Fe y así en Alianza y así en Cerro. El verdadero valor de un contrato no es cuando se firma, sino cuando se termina. Puedo firmar algo muy barato y que salió muy caro o al revés. No es que se haya privado una transferencia del profe porque el salario es alto. Nunca ha habido un interés de un equipo colombiano. Sí que se ha hecho la trama de que es un técnico muy caro y con quien estamos negociando se van a dar cuenta que no es un técnico caro.