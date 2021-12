Gamero se refirió al tema Uribe y los que podrían ser su reemplazo

"Había la posibilidad, se estaba hablando con ellos (Fernando Uribe y Daniel Giraldo) nuevamente, pero lo que hablé con ellos y les veía a ellos era una cosa de pronto muy imposible de que se quedaran", le dijo Alberto Gamero al Carrusel Caracol.

A Fernando Uribe lo esperan el lunes en Barranquilla y Giraldo le daría una respuesta a Millonarios en las próximas horas. "Tienen una propuesta muy grande. Como siempre les digo a ellos, tienen la posibilidad de elegir su destino. Se les ha hecho contraoferta, aquí se está haciendo hasta lo imposible por retenerlos. Hay momentos donde el jugador escoge y ve un destino mejor".

Sin embargo, más adelante el técnico no cerró las puertas del todo: "No he pensado nada de reemplazos porque uno tiene la esperanza. Cuando yo vea que Uribe ya firmó con otro equipo y no está con Millonarios entraremos a mirar posibiliades".

Gamero confirmó que sí está buscando otro defensa central más, porque no tuvo muchas posibilidades cuando no pudo jugar Andrés Llinás. Hasta que no confirmen que jugadores salen no hablará de otros puestos a reforzar. Además, aseguró que lo más probable es que Esteban Ruiz salga del equipo porque termina su contrato y ya está Álvaro Montero.

Sobre Daniel Cataño respondió Gamero: "los buenos jugadores los quieren siempre los técnicos. Yo a Cataño lo conozco desde que estoy en el Tolima, tengo muy buena relación con él, tiene contrato con Tolima".

Ricardo 'Caballo' Márquez: "Se está buscando la posibilidad de aumentar el préstamo. No se va a hacer opción de compra. Ha tenido una evolución y sería una lástima que después de esto se vaya del equipo".

Ángelo Rodríguez: "Hablar de esos nombres ahora no creo que sean prudentes porque está jugando final".

Por último, habló sobre otros dos delanteros: "Moreno Martins jugador de selección ¿a quién no le va a gustar? Juan Fernando Caicedo, goleador ¿quién no lo quisiera tener?". Estos son todos jugadores que suenan como posibles reemplazos de Fernando Uribe.