Peñalosa no alcanzó a recoger las firmas para su campaña presidencial

El precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reveló que no logró recoger las firmas exigidas por la autoridad electoral para avalar su candidatura presidencial del próximo año.

“Desafortunadamente tengo que decir que no alcanzamos a recoger las firmas requeridas para inscribir la candidatura. Algunos empresarios que hacen esta labor nos ofrecieron sus servicios para conseguirlas pero no teníamos ni suficientes recursos ni nos generaban la suficiente confianza, por eso decidimos concentrar todos nuestros esfuerzos en un trabajo de voluntarios y de algunas personas contratadas directamente por nosotros para coordinar la recolección, lamentablemente no fue suficiente este esfuerzo”, indicó Peñalosa

Frente al futuro de su aspiración presidencial aseguró que buscará el aval de un partido político y que ha adelantado conversaciones con el partido de la U.

“Mi candidatura seguramente será avalada por un partido. He adelantado conversaciones con directivos del Partido de la U, en las próximas semanas les contaré al respecto”, agregó.

El plazo para la entrega de las firmas se vence este viernes a las 6 de la tarde. El número de apoyos exigidos es de 580.000.