Arrancó el contrato que garantizará la conexión de puntos digitales

Tras el polémico contrato de Centros Poblados, el Gobierno Nacional contrató a La Unión Temporal Colombia Conecta, integrada por ETB y SKYNET para asumir la instalación de los 650 puntos digitales en las zonas rurales del país, por un espacio de 10 años.

Así lo confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio, Carmen Ligia Valderrama, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien aseguró que el estado contrató un servicio que incluía inicialmente la instalación de una estructura por lo no que no pueden recibir más de lo contratado.

“El estado contrató un servicio para que en primer lugar, mantenga el objetivo de conectar las zonas rurales a todos los niños y niñas y segundo, para garantizar que no estuvieran sacrificando la sanción al contratista, que le hizo un daño tan profundo al país”.

La ministra aseguró que las entregas de Contel han tenido cumplimiento de meta y que no van a recibir equipos porque no fue estipulado en el contrato.

“Nosotros no hemos recibido, ni vamos a recibir equipos, porque no fue lo contratado y no podemos recibir nada distinto al servicio. Si hay elementos que estaban utilizando para iniciar con esta actividad, no es para nosotros constitutivo como reparación en lo absoluto”, afirmó.

Negocio de internet fijo entre DirecTV y Movistar sigue frenado

La jefe de la cartera confirmó que aún no han tomado la decisión del traslado de los usuarios que adquirieron el servicio de internet fijo de DirecTV a Movistar pero que esperan notificar la decisión en las próximas semanas.

Licitación 5G

La ministra confirmó que el país continúa preparándose para la licitación 5G: “Para que se pueda implementar, se requieren de herramientas como es el caso de las bandas, una de ellas y la más importante, no está regularizada dentro del esquema legal, por lo que hay un proyecto que garantiza que una vez se espira la norma, quedarán establecidas las condiciones que nos permitan seguir avanzando en la tecnología 5G”.