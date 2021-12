Piedrahita habló de Reyes y aún tiene la esperanza de seguir en Junior

"No he tenido ninguna conversación con nadie del club, lo único que he recibido es la carta de no prolongación del contrato la cual recibimos todos los jugadores que terminamos contrato el 31 de diciembre. Uno tiene una cierta esperanza de una renovación", le dijo Marlon Piedrahita a El Vbar.

El antioqueño completó su quinta temporada y en el último partido Sebastián Viera le cedió la cinta de capitán. "El gesto de Sebas fue por lo que mencionan que era mi último partido, por las redes sociales y los hinchas me dieron una placa como homenaje. El gesto de Sebastián fue muy lindo, muy agradecido con él, lo que habla de un ser humano, un gran líder", agregó Piedrahita.

Sobre Arturo Reyes opinó: "te puedo hablar desde la parte profesional, desde la parte humana la verdad que yo no conozco mucho del profe. Los que sí te pueden hablar mucho son los que tuvieron un proceso con él en las divisiones menores o en el Barranquilla".

Marlon Piedrahita agregó sobre el entrenador: "todos los técnicos tienen diferentes maneras de trabajar, de interpretar el fútbol y buscan darle su sello a los equipos. Unos podrán estar de acuerdo con una manera, otros con otra". En la noche del jueves se confirmó que Reyes no segurá en el Junior.

Por último, concluyó el defensa de 36 años: "él quiso implementar su manera, su estilo y desafortundamente a mí parecer no se dio y los resultados lo muestran porque no llegamos por lo menos a la final que era un objetivo bien importante. Lo que sí te puedo decir es que es un buen trabajador del fútbol".