Benedetti aceptó el consejo de Fabián Vargas y tiene nuevo equipo

Nicolás Benedetti solo disputó 310 minutos con América de México este semestre. Su salida era casi inminente y se especuló con que podría regresar al Deportivo Cali. El volante de 24 años debutó con los 'azucareros' en 2015 y estuvo hasta el 2019 cuando pasó al América de México.

Con las 'águilas' ganó la Copa MX y el Campeón de Campeones de 2019. En charla con El Vbar dijo en días pasados que no le cerraba la puerta al Deportivo Cali. "Mi meta es jugar, no sé si es volver a Colombia, pero me ilusiona volver a tener ritmo. Quiero lo mejor para el Cali, no sé si se dará después, siempre hay ilusión de volver al Cali".

En medio de la charla Fabián Vargas le aconsejó a Benedetti que aprovechara todo el tiempo que pudiera para jugar en el exterior e hiciera el máximo esfuerzo para no volver todavía.

Este jueves en la mañana Mazatlán anunció el fichaje del mediocampista vallecaucano. "¡Bienvenido a la Perla del Pacífico!". Mazatlán ocupó el puesto 13 en el reciente campeonato de la Liga Mexicana.

Michael Rángel estaba en Mazatlán y saldrá del club, mientras que en la plantilla se encuentra el otro colombiano Richard Ríos. El club con diversas publicaciones curiosas anunció la llegada del 'Poeta' Benedetti.