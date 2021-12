Flabián Londoño: "Mi ídolo es Falcao, pero trato de hacer mi propio camino"

Flabián Londoño, el joven delantero colombiano que fue llevado desde muy pequeño a integrar las divisiones inferiores de River Plate, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde habló de su actualidad y sus sueños a futuro.

"Contento por lo que se hizo este año, a pesar de tener altibajos se ha terminado de la mejor manera. Esperando ya para el próximo año, se vienen recesos, a descansar y pensar en el otro año", comentó sobre su presente.

Del reciente título de Liga del 'Millonario', manifestó: "a pesar de vivirlo desde afuera, se vive de una manera muy grande, se siente una energía muy elegante al saber que es un título esperado para los hinchas y para toda la gente. Es muy bueno para nosotros y toda la hinchada de River".

Londoño comentó que no ha hablado con Marcelo Gallardo sobre sus posibilidades en el primer equipo; no obstante, destacó de su presente, luego de superar la lesión. "A pesar de las lesiones que tuve, de estar parado durante un tiempo, últimamente tuve varios partidos, varios minutos en reserva, me sirvió para tener ritmo y agarrar un buen nivel".

El antioqueño no quiso compararse con ningún otro atacante, pese a ello reconoció que Falcao es su máximo ídolo. "He tratado de hacer mi propio camino, siempre he dicho que mi ídolo es Falcao, siempre trato de mirarlo y hacer cosas que él hace en el campo de juego".

Sobre sus sueños y objetivos como futbolista, comentó: "sueño con representar a mi país en algún momento y debutar acá en River Plate... Trato de hacer las mejores cosas en el club, demostrar cada partido".

Finalmente, de su relación con Jorge Carrascal, comentó: "excelente persona, excelente jugador, siempre hemos tenido buena relación y espero que le siga yendo muy bien en su carrera".

Flabián Londoño firmó su primer contrato con River Plate en mayo de este año hasta el 2024; sin embargo, posterior a ello, una lesión lo alejó de las canchas.