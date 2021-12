Con pulla a Petro, Rodolfo Hernández entregó las firmas para su candidatura /

A cuatro días de cumplirse el plazo máximo establecido por la Registraduría Nacional, el precandidato y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, radicó más de un millón 895 mil firmas para avalar su aspiración presidencial con miras al 2022. De este total de firmas, mínimo 580.620 deberán ser aceptadas por el organismo electoral, para dar luz verde a su candidatura.

Tras la entrega de estos documentos, el exmandatario aseguró que sigue con su postura de 'independiente, por lo que no aceptará alianzas con otros sectores o entrar a alguna coalición. "Vamos independientes como cuando nos inscribimos aquí. No vamos a defraudar a los electores. Yo creo que eso de las consultas se volvió una manera de sacarle plata al Estado", afirmó.

Precisamente Hernández cuestionó este mecanismo de participación citando el ejemplo del también precandidato Gustavo Petro. "¿Qué consulta puede haber entre una persona, como el doctor Petro, que ya dicen que saca el 85%, contra otra que sacaría el 105? ¿Entonces para qué consulta? Con esa consulta, como la tienen armada, le sacan más de 20 mil millones de pesos al Estado, más mes y medio de campaña de televisión y de tierra, promoviendo sus nombres, cuando yo, por ejemplo, como independiente, no tengo esos privilegios", concluyó.

Reforzando, justamente, esa idea de 'no alianzas', el exalcalde reveló que está buscando que su fórmula vicepresidencial sea una mujer, que preferiblemente sea menor de 50 años y tenga afinidad con los temas medioambientales y los Derechos Humanos. Pese a ello, y a que ya ha hecho varias propuestas, anticipó que no puede dar nombres de las candidatas hasta tanto no se tome una decisión oficial.

El exmandatario aseguró que si él llega a la Presidencia no presentará reformas tributarias. "Cero reformas tributarias. Esas reformas son para tapar los huecos de los robos que se hicieron anteriormente, porque las hacen y todo sigue igual. Ponen a los colombianos a pagar impuestos para tapar los huecos de los malos manejos".

Y añadió que "está comprobado que lo que se necesita es buena administración; sacar a todos los 'zanganos' que hay en la administración pública, que no trabajan, que son agitadores polítiqueros, que les ponen contratos de prestación de servicios. Hay que sacarlos a todos. Y a los que trabajan, mirar cómo mejorarles el salario".

Precisamente, hablando de ingresos, Hernández consideró que el aumento del 10.07% al salario mínimo que propone el presidente Iván Duque se queda corto en comparación con las necesidades de la gente. Sin embargo, dijo que sería irresponsable de su parte dar una propuesta para ese monto.