No lucía como de costumbre: Una de las últimas fotos de Vicente Fernández

Los últimos días de Vicente Fernández estuvieron llenos de hermetismo e incertidumbre, no obstante, desde que sufrió una caída en su casa y tuvo una afectación en la columna cervical, en sus redes sociales se comunicaba el estado de su salud periódicamente.

El entendible hermetismo respecto a compartir fotos de 'El Charro de Huentitán' hacen que sus últimas imágenes públicas sean escasas. Sin embargo, Alex Fernández, uno de sus nietos, (hijo de Alejandro Fernández), decidió compartir una publicación donde se pudo apreciar el estado físico del cantante.

A Vicente Fernández solía vérsele de costumbre con su frondoso bigote negro y su cabellera blanca, pero en esta fotografía compartida por su nieto, no tiene el mostacho y se le pudo apreciar bien barbado, algo inusual en él.

Alex Fernández manifestó que esta fue la última foto que se tomó con su abuelo, aunque no explicó la fecha de su procedencia, pero podría ser una imagen de septiembre, fecha cuando el joven anunció que sería padre.

"Esta es la última foto que tengo contigo 'tata'... estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo... no tengo suficientes palabras para describir lo que siento.... Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mí... te amo como no te imaginas... siempre te voy a extrañar... ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP", escribió Alex Fernández.