Pedri: "Real Madrid me rechazó y tuve la oportunidad en el club de mi vida"

Pedro González López "Pedri" asegura que fue rechazado por el Real Madrid cuando tenía quince años y que tuvo su "segunda oportunidad" en el Barcelona, el club de su "vida", que le ayudó a ganar este año el trofeo Golden Boy al mejor sub-21 del año.

"Cuando llegué a Valdebebas había una nevada muy fuerte y la prueba se aplazó. El día después hice una prueba con el Cadete A, pero solo fue un pequeño entrenamiento previo a un partido. El tercer día entrené con otro equipo y el cuarto de nuevo con el Cadete A. Seguramente ya tenían una idea clara sobre mí y tuve que regresar a Tenerife", dijo Pedri en una entrevista al diario italiano "Tuttosport".

Reconoció que "las oportunidades hay que aprovecharlas" y que le hubiera encantado fichar por el Real Madrid en ese momento, aunque expresó su alegría por acabar en el Barcelona, el club favorito de su abuelo.

"Por una rarísima combinación de situaciones negativas el Madrid no me quiso y yo tuve mi segunda oportunidad en el club de mi vida", dijo Pedri.

Su gran rendimiento con el Barcelona y la selección española provocó comparaciones ilustres entre el tinerfeño y Andrés Iniesta o Xavi Hernández, su actual entrenador, pero Pedri prefiere concentrarse en hacer su propio camino.

"Se trata de nombres enormes de la historia del fútbol español. Campeones del mundo y ganadores de muchos trofeos internacionales con el Barcelona. Las comparaciones me enorgullecen, pero yo soy Pedri de momento. Don Andrés siempre fue mi ídolo, tenía siete años y tenía su fotos en mi habitación", dijo.

"Yo podría ser una mezcla entre Xavi e Iniesta, al tener unas características parecidas a las de ellos, pero quiero repetirlo. Yo soy Pedri", insistió.

A sus 19 años, Pedri recibirá este lunes en Turín el Golden Boy, un premio que le dio una "enorme alegría" y que se lleva con humildad: "No es mi 'culpa', solo tengo que dar las gracias al jurado".

Fue primero con 199 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el inglés Jude Bellingham, un jugador que aprecia mucho y que ve como posible sucesor el próximo año.

Entre las muchas felicitaciones, también recibió la de su excompañero argentino Lionel Messi.

"Me felicitó y me animó a que no dejara de luchar. Si uno como él te dice algo así, ¿qué puedes hacer?", afirmó.

"Es un sueño haber jugado con él. Acababa de cumplir tres años cuando Messi ganó el Golden Boy. Para los aficionados del Barcelona él será siempre una leyenda. Y para mí es un honor haber recibido sus consejos", agregó.

En la entrevista, Pedri aseguró que colecciona camisetas y que tiene la de Messi, el francés Kylian Mbappé o del portugués Cristiano Ronaldo, que le gusta la moda y que está muy atento a la defensa del ambiente.