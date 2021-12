Profesor arremete contra mujeres que dicen que sus esposos son fieles

En redes sociales se viralizó un video en el que un profesor (identificado como Guido Ecuador Peña Armijos), a través de Zoom, le dijo a sus alumnas que eran "unas taradas y bobas" si pensaban que sus esposo eran fieles.

La información fue posteada en Twitter por la emisora local Radio Pichincha, quien aseguró que el docente trabajaba para la facultad de Derecho de la Universidad Técnica de Machala, en Ecuador.

🔴 #ATENCIÓN | El profesor Guido Ecuador Peña, de la Universidad Técnica de Machala, dicta dentro de una clase de derecho laboral que "una mujer es tonta, tarada y de otro mundo" si piensa que su esposo es fiel. 😱 pic.twitter.com/tI7QaqFqbO — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 6, 2021

Le puede interesar;

“La mujer que piensa que el marido es fiel, que es solo para ella, que no le va a traicionar, que no le ha puesto los cachos, que no se acuesta con otra mujer, esa mujer es tonta, boba, tarada, demente, de otro mundo”, exclamó el docente en la reunión por Zoom.

El sujeto fue tildado de "misógino y machista" por varios usuarios en esta red social, quienes esperaban que solo fuera este docente que tuviera esta 'opinión':

"Totalmente machista el comentario. Desmerece tanto a hombres como a mujeres. Deja en evidencia la POCA O NADA calidad ética, moral y educativa del profesor universitario en este caso, ya que no se escuchan reacciones de los demás catedráticos", escribió @verozam87