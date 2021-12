Zach Morris 'El gringo colombiano' se aburrió del país y ya se fue

Zach Morris es un estadounidense que se nacionalizó colombiano y que causó sensación en los usuarios de redes sociales por su amor y palabras sobre el país.

Durante varios meses, este influencer grabó, conoció y elogió a Colombia como uno de los mejores países, aunque también sufrió robos y malos momentos.

Sin embargo, esto no fue el principal problema de su salida del país. El influencer de EEUU confesó que se aburrió y ya no le da la misma emoción de antes.

Adicional a esto, confesó que su próximo destino es Argentina, principalmente por las mujeres y la cultura.

"Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta. De México a Perú, con sus variaciones, las culturas son parecidas. Y luego, llegas a Argentina y ya se nota en el hablar, el vos, los gestos que son únicos, la comida y el estilo de vida, todo es muy distinto", señaló.