Así es el nuevo plan móvil de Claro para la comunidad sorda en Colombia

El programa de sostenibilidad de Claro, 'Claro por Colombia', creó un nuevo plan especializado para la comunidad sorda en el país, población que supera los 500.000 habitanates y equivale a casi el 1% del total.

Este plan incluye nuevos paquetes prepago y postpago, que además de contar con mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y Twitter, tendrán la aplicación Centro Relevo, que permite la comunicación en doble vía entre personas sordas y oyentes a través de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de lenguaje de señas.

Le puede interesar:

"Esta aplicación permite que exista una comunicación de doble vía entre personas sordas y oyentes por medio de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – LSC – en línea. De esta manera, se podrán comunicar con cualquier persona oyente en todo el país o solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten ser atendidos", señaló la compañía en un comunicado.

Además, con el objetivo de que la comunidad de personas sordas puedan tener una experiencia al cliente personalizada, Claro habilitó desde el 6 de diciembre, el servicio de interpretación inicialmente en cinco Centros de Atención y Venta ubicados en Bogotá: (Cra. 67ª No. 95 – 63 C.C. Diseño Floresta), Barraquilla (Calle 35 No. 43 – 69), Pereira (Calle 20 No. 6-17 C.C. Estación Central), Cali (Carrera 1 No. 37-36 C.C La Estación) y Villavicencio (Av. 40 No. 16B-159 C.C Villacentro). Progresivamente se irán sumando más en otras ciudades del país.