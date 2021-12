Jugador de Llaneros: "Tarde o temprano todo sale a la luz"

Sigue la polémica por el partido entre Llaneros y Unión Magdalena en el Torneo Colombiano. Ahora se le suma un polémico mensaje de uno de los jugadores que disputó el encuentro y que dejó entrever un posible pago por la victoria del 'Ciclón'.

En el partido entre Llaneros y Unión en el cierre de los cuadrangulares semifinales del Torneo, hasta el minuto 90+5, Llaneros le ganaba a Unión Magdalena por 1-0 y con ese resultado Fortaleza era el equipo que ascendía a Primera. No obstante, en ese momento llegó el primer gol del 'Ciclón' y empate parcial.

El escándalo llegó al minuto 90+6. Unión Magdalena comenzó a atacar, pero de manera insólita los jugadores de Llaneros no se movieron para defender.

A esto se le suma el mensaje de Manuel González, jugador de Llaneros, quien a través de redes sociales publicó un enigmático mensaje en el que, principalmente, dejó en claro su postura de lealtad y honestidad, asegurando que nunca recibió un peso, pero también puso en la mesa la duda de si existió algún pago por dejarse ganar contra Unión.

"Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos uds hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi conciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARÉ UN PESO (si es que lo hay) por lo sucedido el día de ayer, soy futbolista pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser íntegra y correcta, y yo NO VENDO MIS PRINCIPIOS Y MIS VALORES", inició el mensaje.

"Si por decir esto en mis redes tengo que renunciar e irme de Llaneros, por más amor que le tenga a mi equipo, por más pasión que sienta por esta camiseta, entonces prefiero dar un paso al costado. No deseo irme, un día prometí que no me iría de llaneros hasta no ascender a mi equipo, pero si por defender mis principios y lo que soy debo dar un paso al costado, lo haré", añade.

"No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano TODO sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente LLANERA que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que NO ES ASÍ !!", dice.