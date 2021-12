Andoni Iraola deja nuevamente en duda el regreso de Falcao

Andoni Iraola, director técnico del Rayo Vallecano, dejó en duda el regreso de Falcao García a los campos de juego con el cuadro de Vallecas para este domingo, cuando su equipo reciba al Espanyol, por la fecha 16 de LaLiga de España.

"Al final no he podido, hablo de Randy (Nteka), de Radamel (Falcao), de Pathé Ciss, no han podido estar en los últimos partidos, veremos cómo entrenan, confío que alguno nos puede ayudar, o sea que lo metamos en la convocatoria y analicemos mañana si puede jugar o no, pero al día de hoy no te puedo decir nada concreto de estos jugadores", comentó al ser interrogado por la presencia del 'Tigre'.

Falcao se ha perdido los últimos tres compromisos del Rayo, luego de la lesión que sufrió en el juego ante el Real Madrid, que a la postre lo dejó fuera de los encuentros de noviembre con la Selección Colombia.

Rayo Vallecano es séptimo de LaLiga de España con 24 puntos, al borde de los puestos de clasificación a competencias europeas.