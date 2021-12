“No puedo decir que no lo estoy considerando”: Betancourt sobre candidatura

Luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de reconocer la personería jurídica al Partido Verde Oxígeno, La excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, no cerró del todo la posibilidad de ser candidata presidencial en 2022.



“No estoy acá pensando en eso. No está en mi agenda, obviamente hablan mucho de esto por lo tanto no puedo decir que no lo estoy considerando porque obviamente me lo están diciendo, pero no me quiero desviar de mi propósito, yo creo que cada uno de nosotros siente en su corazón cuál es su sitio y dónde puede ayudar más y mejor”, indicó Betancourt.

Ingrid Betancourt también pidió al Consejo Nacional Electoral que registre la intención del Partido Verde Oxígeno de participar en la consulta de marzo de 2022, concretamente en la de la Coalición Centro Esperanza.



“Ya entregamos la primera carta oficial del Partido Verde Oxígeno desde que tiene su legalidad, su vida legal, es pedirle al Consejo Nacional Electoral que registre nuestra manifestación de querer participar en la consulta de marzo del 2022”, agregó.