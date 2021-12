“No he entrado al Pacto Histórico”: Luis Pérez Gutiérrez

En medio de la polémica desatada por la supuesta llegada de Luis Pérez Gutiérrez al Pacto Histórico y la polémica que esto generó al interior de esa coalición, se conoció una carta que el exgobernador de Antoquia envió al expresidente César Gaviria en la que niega su ingreso al Pacto Histórico.



“Yo no he entrada o al Pacto Histórico, cómo se dice. Mi propuesta es institucional: Que el Partido Liberal enfrente a Gustavo Petro en una consulta popular. El Partido siempre se ha identificado con ideas progresistas y con alianzas con sectores de izquierda para ganar y gobernar. Participar en una consulta con Gustavo Petro, en nada cambia la esencia del liberalismo; por el contrario, sería rejuvenecer las ideas liberales. Aquí hay exceso de prejuicios. Todo el que desee ser Presidente tiene que enfrentar a Gustavo Petro, en algún momento. La mejor opción para el Partido Liberal son las elecciones de marzo 13. Sí deja perder esta oportunidad, nunca más”, dice la misiva.

El también exalcalde de Medellín aseguró que su propuesta lo que busca es que el Partido Liberal escoja, en una convención, un candidato que compita con Gustavo Petro en una consulta en el mes de marzo.



“Con la amistad y el afecto de tantos años, y para evitar tanta especulación imprecisa, me permito con respeto, reiterar mi sugerencia a usted, como máximo dirigente del Partido Liberal: Realizar una convención o un proceso democrático de selección de candidato liberal a la presidencia de la República, para que compita con Gustavo Petro en las consultas del mes de marzo. Y de paso, se construya un programa de gobierno, audaz y progresista para volver a recoger las mayorías liberales de Gaitán, Uribe Uribe, Galán, y otros que tanta gloria dieron al Partido”.



Perez agregó: “ en democracia, a Gustavo Petro no hay que insultarlo, ni tenerle miedo, ni odiarlo, hay que confrontarlo con ideas y argumentos. No más odios ni más miedos entre colombianos. Una consulta entre Gustavo Petro y un candidato liberal sería un exquisito escenario democrático que pondría al partido liberal como protagonista titular de la política y la opinión…”.