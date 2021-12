Un colombiano, destacado en el once ideal de la MLS 2021

El defensa colombiano Yeimar Gómez, del Seattle Sounders, fue incluido en el once ideal de la MLS, equipo en el que destaca la presencia de cinco futbolistas latinos.

Gómez, de 29 años y gran sorpresa en la pasada convocatoria de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, fue el único jugador del país en la liga norteamericana.

El defensa chocoano disputó 34 partidos de la MLS en la presente temporada, 30 de ellos como titular, registrando un gol marcado y nueve cartulinas amarillas.

Junto a Yeimar Gómez destacan en el equipo los también latinos Joao Paulo, Raul Ruidiaz. Valentín Castellanos y Gustavo Bou.

Seattle Sounders, equipo del defensa colombiano, fue eliminado en la primera ronda de los Playoffs. En semifinales se enfrentan Philadelphia Union Vs. New York City y Portland Timbers Vs. Real Salt Lake.