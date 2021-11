Pelea entre Petro y Fajardo por unión de Luis Pérez al Pacto Histórico

Las elecciones del 2022 cada vez van tomando más forma. Para eso, una de las palabras claves en esta nueva contienda es coalición o pacto, este último es el movimiento que promueve Gustavo Petro: el Pacto Histórico, en el que hay una lista de precandidatos que irán a consulta interna para elegir a un solo representante en las presidenciales.

Uno de los últimos políticos que ingresaría a este pacto es el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, quien oficiaba como precandidato presidencial por el partido Liberal. La noticia la dio a conocer el mismo senador Gustavo Petro.

“Luis Pérez, exgobernador liberal de Antioquia y exalcalde de Medellín ha pedido que el partido Liberal entre a la consulta conmigo para escoger un candidato común”. No obstante, la respuesta del partido encabezado por el expresidente César Gaviria fue negativa.

Ante esto, la posibilidad de que Pérez se una al Pacto Histórico, generó todo tipo de polémicas. Sergio Fajardo publicó en su cuenta de Twitter una foto donde aparece Luis Pérez junto a Fernando Henao, candidato a la Cámara por el Partido Liberal y Aldo Cadena, coordinador de movimiento de Petro en la Costa Caribe, e Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos. Fajardo, acompañó la publicación con el siguiente texto: "Tantas mentiras, tantos insultos, tantas calumnias, y al final...".

Ante esta repuesta, el senador Petro no dudo en contestar con un: "Al final, él se reunió con las comunidades de Hidroituango y tú no". No obstante, la réplica de Fajardo no se hizo esperar.

“Isabel no es ‘las comunidades de Hidroituango’, Gustavo. No sólo me reuní con los habitantes de Ituango, sino que implementé un ambicioso plan social en la zona. En lo que sí no tuve participación fue en la Operación Orión. Feliz noche”.

El precandidato Sergio Fajardo hizo referencia a la Operación Orión debido a que Luis Pérez fue el alcalde de Medellín cuando sucedió el hecho bajo el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este operativo, encabezado por el ejército y acompañado por grupos paramilitares, murieron civiles y seis miembros de grupos armados, además, hubo un promedio de 70 desaparecidos.

A la espera del eventual vínculo de Luis Pérez, estos son algunos de los integrantes del Pacto Histórico: Gustavo Bolívar, senador de la Lista de la Decencia; Roy Barreras, senador del movimiento Fuerza de la Paz; Francia Márquez, activista de derechos humanos y precandidata presidencial; Alexander López, senador del Polo Democrático; Aida Avella, senadora de la Lista de la Decencia; Iván Cepeda, senador del Polo Democrático; Wilson Arias, senador del Polo Democrático; Feliciano Valencia, senador del movimiento MAIS; Armando Benedetti, senador de la Colombia Humana; María José Pizarro, representante a la Cámara de la Lista de la Decencia; David Racero, representante a la Cámara de la Lista de la Decencia; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, entre otros.