Para combatir la ilegalidad y la violencia hay que invertir más: A. Gaviria

El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria sostuvo una conversación con el director de contenidos de Caracol Radio, Alejandro Santos Rubino, donde una de las principales temáticas que se abordaron fue la transformación de la sociedad; partiendo del liderazgo colectivo, así como la inversión en los problemas y la equidad en el departamento, destacando la "deuda que tiene Medellín con Antioquía".-

Gaviria, que fue Gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007 y Alcalde de Medellín en el periodo de 2012 y 2015, retomó la gobernación del departamento el 1 de enero de 2020.

Le puede interesar:

El primer tema que abordó Gaviria fue, lo que él mismo denominó como liderazgo colectivo, partiendo de la premisa de que ya había ocupado el cargo en el que se desempeña actualmente.

"Estamos convencidos que lo que transforma a la sociedad son los liderazgos colectivos. Esa transformación se hace por medio de varios buenos gobiernos, con participación ciudadana, que rinde cuentas y con hechos medibles. Varios buenos gobiernos sucesivos. Si hay un buen gobierno y llega otro que derrumba, se habrá perdido mucho tiempo. La transformación permitirá una sintonización de muchos buenos gobiernos, porque la inquietud es de cómo se genera una continuidad. Cada gobierno tiene su estilo, sus prioridades, pero debería ir sobre unas grandes líneas de gobierno", indicó.

Por su parte, manifestó que una de las prioridades de ese liderazgo colectivo en los gobiernos, tiene que ser el velar por la preservación de la vida.

"El primer centro de cualquier gobierno tiene que ser la defensa de la vida, tiene que ser primordial, lo central. Y el otro tema es la búsqueda de la equidad, y ese es el gran reto de Antioquia, de Colombia y el mundo. No hay mayor desigualdad que la diferencia entre el respeto por la vida".

Gaviria, continuó su intervención hablando de la ilegalidad, que según él, debe ser combatida con más inversión.

"La pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes lideramos esas instituciones, y esa falta de confianza, es que la gente vea que las cosas siguen igual o peor. Para el 2040 queremos que Antioquia sea distinta, no podemos pretender que Antioquia sea la misma. Hay que ser muy francos con la gente. Hay que invertirle más a los problemas. Por ejemplo, las vías 4G no se hacen solas, hay que invertir. Para combatir la ilegalidad y la violencia hay que invertir más, y no es un 2% o un 5% más, con eso no se cambia la realidad tan compleja", agregó.

El Gobernador fue enfático en los tres puntos donde más se debe invertir: "Hay que invertir en tres frentes: la violencia, la ilegalidad y la seguridad. Los carteles y grandes organizaciones tienen que ser combatidas con tecnología, aumento de dotación para fuerza pública y sus capacidades. Hay que invertir en más policías. También tiene que haber más educación, tanto en zonas rurales como en urbanos, así se saca de las garras de la violencia a los jóvenes".

Finalmente, se abordó el equilibrio que debe haber entre lo rural y lo urbano, donde Gaviria dejó una frase bastante llamativa: "Medellín tiene una deuda con Antioquia. Hay una deuda de lo urbano con lo rural. Pagando esa deuda hay grandes oportunidades de sinergias para el desarrollo de lo rural y lo urbano", sentenció.