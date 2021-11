“Fui un idiota útil”: Mansilla declara por victimizaciones a la Unión Patriótica

En la audiencia pública de seguimiento a las victimizaciones que sufrieron integrantes de la Unión Patriótica, diligencia que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdirectivo del DAS, José Mansilla García, negó haber conocido información relacionada con el seguimiento y la persecución a miembros de este partido político, con el fin de vincularlos a grupos guerrilleros del país.

Esto, tras ser presentado en la audiencia el caso de Gabriel Jaime Santamaria, un integrante de la UP, quien fue asesinado en Antioquia y en la cual era señalado de pertenecer a las FARC-EP. Mansilla señaló que esta información no pasó por sus manos, mientras estaba en la Seccional de Antioquia, según dice, por la rapidez con la que debían tramitarse ciertos documentos desde la Central de Inteligencia del DAS.

Por otra parte, Mansilla señaló que fue utilizado para llevar a cabo estas victimizaciones, “se me eligió prontamente con mucha agilidad y se me ocultó información relacionada con estos delitos. Llevo diez años siendo investigado por la Fiscalía, pero tengo la entera certeza de que no tuve nada que ver con estas victimizaciones. Por eso, se me utilizó, fui un idiota útil".

Mansilla ya había comparecido a una audiencia el pasado 9 de noviembre donde indicó que nunca autorizó que alguien firmara por él algún tipo de documento relacionado con hechos de violencia sistemática a miembros de la UP.

De acuerdo con los informes presentados por la Fiscalía a la JEP, en el marco de este caso, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron victimizados desde 1984. Por su parte, la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en afirmar que se trata de más de 6.000 víctimas.

Por hechos relacionados con este caso, José Mansilla García rendirá una última versión voluntaria ante la JEP el próximo 13 de diciembre.