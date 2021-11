Pibe Valderrama: "La Selección está clasificada y al profesor toca dejarlo"

Finalizada la doble fecha de eliminatorias ante Brasil y Paraguay, la Selección Colombia no pudo lograr los resultados esperados por muchos y a pesar de que se encuentra en zona de clasificación directa al Mundial de Catar, la preocupación se mantiene debido al mal juego mostrado por parte del equipo en estos partidos.

Sin embargo, uno de los que se encuentra optimista con la ‘tricolor’ es el excapitán e histórico jugador en la década de los 90, Carlos ‘el pibe’ Valderrama, quién se refirió acerca del momento que vive el equipo y además sobre quienes piden la salida del profesor Reinaldo Rueda.

“La selección está clasificada, de solo pensarlo es una locura, al profesor hay que dejarlo, la forma de juego no se ha dado porque no ha encontrado el equipo, los tres jugadores titulares que yo he visto han sido David Ospina, Cuadrado y Barrios e porque en todos los partidos ha habido cambios”.

Lea aquí:

Además, añadió: “Yo confío en la Selección, con todos estos inconvenientes que hemos tenido estamos de cuartos, la puerta se va abrir, estos muchachos tienen es que meterla. La mente lo trabaja es uno, eso es en la cancha, hay que tener paciencia para definir las jugadas, yo creo que está mala racha va a terminar para bien”.

Así mismo, se refirió acerca de la destitución del técnico uruguayo Óscar Washington Tabárez, comentando: “Gracias por todo lo que nos enseñó, tuve la oportunidad de estar con él en el Deportivo Cali, fue un señor no solo como entrenador sino como persona y la carrera lo dice, durar 15 años en una selección es por algo y él lo demostró, pero ahora los resultados no lo acompañaron y eso en la actualidad es un factor muy importante”.

De igual manera, tuvo tiempo para referirse a fútbol femenino, destacando la gran actualidad que ha tenido este en materia internacional con la clasificación de Independiente Santa Fe a la final de la Copa Libertadores, destacando hasta donde han llegado sin un campeonato digno.

“Yo tuve la oportunidad de encontrarme a la Selección que fue campeona panamericana, ahí empecé apoyar, a mí me gusta respaldar el deporte colombiano, no solo a los hombres sino también a las mujeres, porque ellas se ganaron eso a pulso, cuando nosotros las veíamos por televisión no tenían campeonato digno, pero ahora mírenlas donde están, le van a entregar al país otra Copa Libertadores”, señaló.