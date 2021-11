Excuñado de asesinado profesor en U Magdalena dice que le pagaron por video

Luego que Caracol Radio reveló un video inédito que está en manos de la Fiscalía y en el cual Osman Ruiz, el hermano de Yolima Ruiz, la viuda del profesor Roque Morelli, y en el que habló de presuntos falsos testimonios en ese crimen, reapareció en Twitter. 15 años después de esa grabación, dice el protagonista de ese video, que se trató de una obra de teatro.

“yo quería recibir algo, sacarle ventaja por la situación que él estaba viviendo, yo le quise sacar provecho a eso. Así que, cualquier cosa de lo que se haya dicho fue una obra de teatro, en la cual le narré y le contesté lo que él me preguntaba porque eso era lo que él quería escuchar y yo quería recibir y valerme para recibir algún dinero. En sí recibí $500 mil más una cámara fotográfica”. Indicó Osman Ruiz.

Caracol Radio preguntó a la familia Roque Morelli y a su abogado si esa versión ya fue entregada a la Fiscalía y en caso que no, por qué razón en 15 años no se había dado esa declaración, pero hasta el momento no han respondido.

La Fiscalía lleva cerca de 20 años investigando el asesinato del entonces vicerrector Julio Otero, el estudiante Hugo Maduro, y el profesor Roque Morelli de la U. del Magdalena, crímenes ocurridos a manos de paramilitares entre los años 2000 y 2002.