Instagram verificará identidad de usuarios con un video corto de su rostro

Instagram solicitará a los usuarios de la red social que comprueben su identidad al acceder a la cuenta con un video tipo selfie, es decir una grabación de corta duración de su rostro que la plataforma eliminará luego de 30 días.

Esta función fue compartida por el analista Matt Navarra, que busca ayudar a confirmar que el usuario es una personal real, aunque no se detalla si solo en el caso de las cuentas de nueva creación o en todas, incluidas las ya existentes. Entre tanto, que no recogerá datos biométricos y no usará tecnología de reconocimiento facial.

La compañía aseguró que sigue trabajando fuertemente en encontrar otras formas de verificación de identidad de los usuarios para así, prevenir el fraude y la suplantación de identidad.